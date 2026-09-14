Son Mühür- Farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü” dolayısıyla Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Ekşi, ilk yardımın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

112 Acil Sağlık Hizmetlerine dikkat çekti

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin güçlü yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Ekşi, “Dünya genelinde modern devletler hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini güçlendirirken, ülkemizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri de dünyaya örnek gösterilecek nitelikte son derece önemli bir yapıya sahiptir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin gücüne değinilen bu süreçte, ne kadar güçlü bir ambulans sistemine sahip olursanız olun, toplumda iyi yetişmiş ilk yardımcılar bulunmadığı sürece bu sistemin tam anlamıyla etkin çalışamayacağını vurgulamak gerekir.

Sistem etkinliğinin toplumsal boyutunda ise unutulmamalıdır ki bir ilk yardımcı, genellikle en yakınlarına; eşine, kardeşine, anne-babasına veya çocuklarına müdahale etmek durumunda kalır. İnsanların en yakınlarıyla ilgili bu hayati gerçeklik doğrultusunda, ilk yardım eğitimi almak ve bilinçli bir ilk yardımcı olmak, son derece önemli bir sosyal sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

İlk dakikalar hayati önem taşıyor

Ayrıca Ekşi zamanla yarışın ve ilk dakikaların önemine değinerek “Acil durumlarda yaşanan can kayıplarının büyük bir kısmının ilk birkaç dakika içinde gerçekleştiği bilinmektedir. Zamanla yarışılan bu kritik ilk birkaç dakikanın önemine bağlı olarak, akademisyenlerin uzun yıllardır üzerinde durduğu Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının ilk yardım sürecine dahil edilmesi konusunda ülkemizde çok önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Teknolojik entegrasyonun bir parçası olarak, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle metro istasyonları gibi kalabalık kamu alanlarına yerleştirilmeye başlanan bu cihazların doğru kullanımı, ilk yardımcılar için artık temel bir sorumluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

“Toplum eğitim talep etmeli”

Prof. Dr. Ekşi'nin son sözleri ise toplumun eğitim talep etmesi oldu. Ekşi sözlerini şöyle tamamladı:

“Toplumun bu konuda daha istekli olmasının ve eğitim talep etmesinin başarıyı beraberinde getireceğine inanıyoruz. Toplumsal talebin ve bilincin artırılması hedefiyle, ilköğretimden yükseköğretime kadar her eğitim kademesinde ilk yardım derslerinin verilmesi ve otomatik şok cihazlarının kullanımına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.”