Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun ulaşım akslarından Anadolu Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için Şemikler Köprülü Kavşağı projesini uygulamaya alıyor.

Önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak projeyle birlikte caddede kesintisiz ve güvenli bir ulaşım düzeninin kurulması planlanıyor.

Ordu Bulvarı kesişimindeki yoğunluk çözüme kavuşacak

Projenin uygulanacağı alan, Ordu Bulvarı’nın Anadolu Caddesi ile kesiştiği bölge olarak belirlendi. Trrafik ışıkları nedeniyle araç akışının sık sık kesintiye uğradığı bu bölgede, kavşak düzenlemesiyle birlikte dur-kalk trafiğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Caddesi ile kuzey kesimdeki imar yollarını içeren çalışma, yaklaşık 2 bin 200 metrelik bir güzergah boyunca yapılacak.

Yeni tasarımı ve altyapı düzenlemeleriyle projenin, bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

Güzergah boyunca yaya yolları yenilenecek

Çalışma doğrultusunda sadece araç trafiği değil, yaya ulaşımı da yeniden düzenlenecek. Güzergah genelinde yaya güvenliğini sağlamak için standartlara uygun, kesintisiz kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

205 metre uzunluğunda köprü inşa edilecek

Proje kapsamında 6 açıklıktan oluşan ve toplam 205 metre uzunluğa sahip bir köprü yapılacak. Bu yapı, Anadolu Caddesi üzerindeki araç trafiğini üst geçişe aktararak kesintisiz geçiş imkanı sunacak.

Saha şartları, zemin yapısı ve mülkiyet sınırları göz önünde bulundurularak tasarlanan istinat yapıları ise en fazla 4 metre yüksekliğinde ve toplam 415 metre uzunluğunda olacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına geçilecek.