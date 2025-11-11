Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda okul müdürü Bekir G.’nin, 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.’yu merdivenden ittiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı iddia edildi. Görüntülerde öğrencinin tartışma sırasında merdivenlerden düştüğü görülüyor.

Anne yaşadıklarını anlattı: “Oğlum eve toz içinde geldi”

Olayı öğrenen anne Derya Yavuz, oğlunun eve üstü başı toz içinde geldiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda ‘Müdür beni aşağı attı’ dedi. Müdürü aradım ama açmadı.

Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, darp raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım.”

Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı: “Bir anne olarak içim acıdı”

Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan, görüntüleri izlediğinde büyük üzüntü yaşadığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir anne olarak içim acıdı. Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz.”

Soruşturma başlatıldı

Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 5 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olayın ardından aynı gün soruşturmanın başlatıldığı, ön idari tedbir kapsamında okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ifade edildi.