Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yunusemre Akgedik’te bir maden ve taş işletmesinin atık sularını dereye boşalttığını tespit etti. Kurumlar arası koordinasyonla yapılan denetimde işletmeye yasal işlem uygulandı.

Akgedik’te çevre kirliliğine müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetimde bir maden ve taş işletmesinin atık suyunu dereye usulsüz şekilde boşalttığını belirledi. Atık suyun çevredeki ağaçlara ve tarlalara zarar verdiği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan incelemelerin ardından işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başkan Dutlulu: “Çevreyi kirletenlere göz açtırmayacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreyi koruma kararlılıklarını yineledi. Dutlulu, “Çevremizi kirletenlere karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyümesi için denetimlerimizi taviz vermeden sürdüreceğiz. Daha temiz ve yeşil bir Manisa için sahadayız” dedi.