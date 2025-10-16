Edinilen bilgiye göre, iki otobüsle toplam 28 öğrenciden oluşan kafile, Ankara ve Eskişehir’deki kültürel gezi programını tamamladı.

Dönüş yolunda Eskişehir’de verilen yemek molasında öğrenciler pizza ve tavuk sote yedi. Ancak kısa süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

Otobüs Kütahya’ya yönlendirildi

Durumu fark eden öğretmenler, öğrencilerin hızla hastaneye ulaştırılması için otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi.

Hastaneye getirilen 28 öğrenci, “gıda zehirlenmesi şüphesiyle” müşahede altına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından polis ekipleri, öğrencilerle birlikte seyahat eden öğretmenlerin de ifadesine başvurdu. Zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen yemeklerin hazırlandığı işletmede numune alındı. İnceleme sonuçlarının ardından olayın kaynağı kesinlik kazanacak.

Veliler endişeli, öğrenciler gözetim altında

Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu, bazı öğrencilerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi. Velilerin ise olayın ardından hastaneye akın ettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Emniyet ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemede, zehirlenme şüphesinin kesin nedeninin belirlenmesi için laboratuvar analizlerinin sürdüğü belirtildi.