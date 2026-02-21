Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir ortaokulda, öğle saatlerinde meydana gelen elim hadise tüm kenti derin bir yasa boğdu. Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Öykü Şenli, her zamanki gibi arkadaşlarıyla vakit geçirdiği teneffüs saatinde aniden fenalaştı. Küçük kızın bir anda yere yığılmasıyla başlayan panik anları, hastaneden gelen acı haberle yerini büyük bir keder ve sessizliğe bıraktı.

Teneffüs saatinde gelen beklenmedik rahatsızlık

Olay, ilçenin köklü eğitim kurumlarından biri olan Sakarya Ortaokulu’nun bahçesinde cereyan etti. Edinilen bilgilere göre, ders arasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Öykü Şenli, henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin durumu hızla fark etmesi üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Okul bahçesine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan küçük öğrenciye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Hastanede verilen yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı

Acil yardım ambulansıyla süratle Milas Devlet Hastanesi’ne nakledilen Öykü Şenli, burada uzman doktorlar tarafından hemen yoğun bakıma alındı. Kalbi durduğu anlaşılan küçük çocuğu hayata döndürmek için tıbbi tüm imkanlar seferber edildi. Ancak, uzun süre devam eden canlandırma çabalarına ve yapılan kritik müdahalelere rağmen talihsiz Öykü, yaşama tutunmayı başaramadı. Öykü’nün vefat haberi, hastane önünde umutla bekleyen ailesini, sınıf arkadaşlarını ve tüm eğitim camiasını gözyaşlarına boğdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden taziye mesajı

Yaşanan trajedi sonrasında Milas Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak acı kaybı doğruladı. Yayımlanan açıklamada, "İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Evladımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim dünyamıza başsağlığı ile sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Öykü’nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli incelemelerin sürdüğü bildirildi.