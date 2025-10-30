Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Karaman, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çocukların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirdiğine dikkat çekti. Bu durumun, damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına yol açtığını belirten Karaman, özellikle okul ve ev gibi toplu yaşam alanlarında enfeksiyon riskinin yükseldiğini söyledi.

Alerjik bünyeli çocuklarda risk daha yüksek

Karaman, tekrarlayan ve uzun süren solunum yolu enfeksiyonlarının alerjik bünyeye sahip çocuklarda daha sık görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Karaman, “Her 8-10 çocuktan biri alerjik yapıya sahiptir. Bu durum genetik olarak aile bireylerinden degeçebilir. Evde sigara içilmesi, çocuklarda öksürük, hırıltı ve nefes darlığını artırır ve sık tekrarlayan sorunlara yol açar.” dedi.

Sigara dumanı ve kimyasal etkenler tehlike oluşturuyor

Evde sigara içilmemesi tek başına yeterli değil. Karaman, “Sigara içen kişilerin üzerindeki koku ve ter gibi kalıntılar da çocuklarda solunum yollarını tahriş eder. Yoğun parfüm ve deodorant kullanımı da benzer şekilde solunum şikayetlerini artırabilir.” uyarısında bulundu.

Grip aşısı ve önleyici tedbirler önemli

Sık enfeksiyon geçiren, alerjik yapıya sahip veya kronik rahatsızlığı olan çocuklar için yılda bir kez grip aşısı yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayan Karaman, “Grip aşısı, yılda en az dört kez grip geçirilmesini önleyebilir. Bağışıklığı güçlendirdiği iddia edilen birçok ürünün ise bilimsel bir faydası yoktur.” dedi.

Basit önlemlerle enfeksiyon riski azaltılabilir

Sonbahar ve kış aylarında çocuklarda öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarının artışına karşı alınabilecek önlemleri sıralayan Karaman, kapalı alanlarda düzenli havalandırma, sigara dumanından uzak durma, kişisel hijyenin korunması ve grip aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.