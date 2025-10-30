Manisa’nın Yuntdağı eteklerinde bulunan Örencik Mahallesi’nde, anneannesinin evini ziyaret eden 16 yaşındaki Fatma Eruç’tan bir haftadır haber alınamıyor. 23 Ekim gecesi mahalle meydanında bekleyen bir araca binerek bölgeden ayrıldığı belirlenen genç kızın bulunması için hem jandarma hem de polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aile, Fatma Eruç'un hayatından ciddi şekilde endişe ettiğini dile getiriyor.

Kayboluş gecesi ve kaçırılma şüphesi

Yunusemre ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Eruç, yaklaşık on gün önce Örencik Mahallesi’ndeki anneannesinin evine misafir olarak gitmişti. Genç kız, 23 Ekim gecesi saat 01.30 sularında, anneannesinin evinden ayrılarak mahalle meydanında bekleyen 09 ANT 845 plakalı bir otomobile bindi ve bölgeden uzaklaştı. Fatma Eruç'tan bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan ilk incelemeler ve kamera kayıtları sonucunda, Fatma Eruç'u köy meydanından alan kişinin A.S. isimli bir erkek şahıs olduğu tespit edildi. Yetkililer, A.S.'nin izini İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi civarında sürerken, Manisa ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları koordineli bir şekilde arama ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Annenin feryadı: "O henüz çocuk, hayatından endişe ediyorum"

Kızının cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak zor anlar yaşayan anne Sultan Kürüker (46), yaşadığı derin acıyı ve endişeyi dile getirdi. Kürüker, kızı Fatma’nın zeka ve denge bozukluğu nedeniyle bir buçuk yıldır tedavi gördüğünü ve biraz asabi bir yapısı olduğunu belirtti. "Henüz 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Otomobile bindiği günden beri kendisinden en ufak bir haber alamadık. Çocuğumun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Tek dileğim, bir kez arayıp 'Anne, ben iyiyim' demesi. Geri dönmek isterse kapım her zaman açık, daima arkasındayım," sözleriyle feryat etti.

Kürüker, kızını nasıl kandırıp götürdüklerini anlayamadığını belirterek, "Birlikte gittiği kişinin ailesine ulaştık, ancak 'Bilgimiz yok' diyerek bizi oyalıyorlar. O hata yapmış olabilir, ama her şeye rağmen o benim kızım. Onu çok özledim, artık dayanacak gücüm kalmadı. Bir tek sesini duymak istiyorum," şeklinde konuştu.

Üvey babadan destek mesajı: "Sağ salim dönmesini istiyoruz"

Fatma Eruç'un üvey babası Mehmet Kürüker de ailenin yaşadığı zor durumu özetledi. Fatma'nın sık sık anneannesinin evinde kaldığını, bu durumun rutin olduğunu ve telefonla iletişim halinde olduklarını aktardı. "O gece evden habersizce ayrıldığını öğrendik. Annesi iğneyle ayakta duruyor. Biz, her ne olursa olsun kızımızın arkasındayız ve tek isteğimiz onun sağ salim eve dönmesidir. Hayatından ciddi endişe duyuyoruz," ifadelerini kullanarak kamuoyundan ve yetkililerden yardım taleplerini yineledi.