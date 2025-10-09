Son Mühür- Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, son günlerde Marmara Denizi’nde artan sarsıntılara dikkat çekti. Tüysüz, 1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında bölgede meydana gelen depremlerin dağılımını değerlendirdi.

Uzman isim, AFAD verilerine göre depremlerin Orta Marmara Çukurluğu çevresinde yoğunlaştığını belirterek, bu bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın ana kolu üzerinde yer aldığını hatırlattı.

“Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur”

Tüysüz, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımı (AFAD). Kırmızı çizgiler diri fayları gösterir (MTA). Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğu’dur.”

Kısa faylar aktif hale geliyor

Prof. Dr. Tüysüz, Orta Marmara Çukurluğu’nun fay etkinliği sonucu oluştuğunu vurguladı. Bölgedeki çukurluğun kenarlarında çok sayıda kısa fay bulunduğunu belirterek, son depremlerin de bu küçük fay hatlarıyla ilişkili olabileceğini ifade etti:

“Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır. 2 Ekim’deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur.”

Uzmanlardan olası büyük deprem uyarısı

Tüysüz’ün değerlendirmesi, Marmara Denizi’nin altındaki fay hareketliliğine yönelik uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle Orta Marmara Çukurluğu çevresinde meydana gelen küçük ve orta ölçekli depremlerin, bölgedeki gerilimin artmaya devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor.