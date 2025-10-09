Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemi konserleri nedeniyle açılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alınmış, 154 milyon lira kamu zararı oluştuğu öne sürülmüştü.

Hazırlanan idddianamede söz konusu 14 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendiği ortaya çıkmıştı.

Konserler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim kutlamaları için Melek Mosso ismini seçtiği görülmüştü.

Milli günlere yakışan kutlamalar yapacaklarını duyuran Mansur Yavaş'ın 17 Ekim'de Melek Mosso konseri için gerçekleştireceği açık ihaleden vazgeçtiği ortaya çıktı.

EKAP'ta yayınlandı...



Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki (EKAP) ilana göre belediye konser ihalesini iptal etti. Açıklama şöyle:

“İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır.”

