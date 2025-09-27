Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk: “Torreira baygınlık geçirdi”

Maç sonrası beIN SPORTS’a konuşan Okan Buruk, son bölümde yaşanan zorluklara dikkat çekti:

“Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Son 15-20 dakikada daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Değişiklikler sonrası zorlandık. Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Oyuncularımızın sağlık durumu bizim için çok önemli.”

Liverpool maçı öncesi mesaj

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Liverpool ile karşılaşacak. Buruk, dev mücadeleye dair şu ifadeleri kullandı:

“Büyük maçların atmosferi farklı oluyor. Liverpool çok formda, kaybetmeden devam ediyorlar. Zorlandıkları anlar olsa da kazanmayı biliyorlar. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım olacak. Biz de çok daha hazır bir şekilde maça çıkacağız.”

Alanyaspor galibiyeti değerlendirmesi

Okan Buruk, Alanyaspor karşısında zorlandıklarını da dile getirdi:

“Üst üste maç oynamanın zorluklarını yaşadık. Karşımızdaki takım çok organizeydi. Maçın sonunu zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik ediyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama Avrupa maçına hazırız. Fiziksel olarak oyuncularımızı en fit şekilde salıya hazırlayacağız.”