Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Icardi sahneye çıktı

Oba Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 23. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Galatasaray’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

Galatasaray seriyi 7 maça çıkardı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak 21 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmadı. Alanyaspor ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.

Rekorun sahibi oldular

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig’de sezona 7’de 7 ile başlamayı başardı. Daha önce 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard yönetiminde 6’da 6 yapan sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı geçtiğimiz sezon Okan Buruk’la tekrarlamıştı. Bu sezon ise rekoru geliştirerek yeni bir sayfa açtı.