Son Mühür - Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken hareketli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda beklenen performansı sergileyemeyen Berkan Kutlu’nun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Sadece 48 dakika süre aldı

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon Berkan Kutlu’dan beklediği katkıyı alamadı. 27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar sadece 4 maçta görev alarak toplam 48 dakika sahada kaldı. Performansındaki düşüş nedeniyle, Buruk’un oyuncuya “Kal” demesinin zor olacağı ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladığı ve Berkan Kutlu’yu satış listesine ekleyebileceği belirtiliyor. Futbolcunun performansında bir toparlanma olmaması halinde, takımdan gönderilmesi gündeme gelecek.

Piyasa değeri: 3 milyon euro

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek olan Berkan Kutlu, bu sezon takıma sınırlı katkı sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, 4 maçta görev alarak 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.