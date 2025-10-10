Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Millî Futbol Takımı, grup etabında Bulgaristan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar elemelere 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup ederek başlamış, ikinci maçta ise İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Şimdi ise gözler Bulgaristan ile oynanacak üçüncü karşılaşmanın tarihine çevrildi. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman yapılacak?

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45’te başlayacak. Hangi kanalda? Şifresiz mi? Karşılaşma, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Milli maç takvimi 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye