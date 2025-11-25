Trendyol Süper Lig'in lider takımı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'yi konuk etti. Devler Ligi'nin 5.hafta mücadelesinde Belçika ekibi Union SG'yi taraftarı önünde ağırlayan sarı kırmızılılar, istediği sonucu alamadı. Galatasaray, sahasında Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.
Gol 57. dakikada geldi!
Birçok eksik oyuncuyla Belçika ekibinin karşısına çıkan Galatasaray'a mağlubiyeti getiren gol 57. dakikada Promise David'den geldi. Promise David'in golünün ardından sarı kırmızılılar rakip kaleye yüklense de beklediği golü bulamadı.
Aslan maçı 10 kişiyle tamamladı!
Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan genç oyuncu Arda Ünyay, mücadelenin 89. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk 11'ler!
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj