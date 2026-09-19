Saha içinde sergilenen silik futbol ve savunmadaki büyük gedikler, tribünlerin ve taraftar gruplarının tepkisini körükledi. Maçın son düdüğüyle birlikte teknik heyete yönelik istifa etiketleri açılırken, kulislerde Florya'nın geleceği konuşulmaya başlandı. Camiada sabırlar taştı.

Yönetim ve teknik heyet cephesinden sıcak dakikalarda peş peşe açıklamalar geldi. Karadeniz fırtınasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte gece yarısı olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Gözler soyunma odasına çevrildi.

Okan Buruk istifa etti mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk görevinden istifa etmedi; yönetim kanadından veya tecrübeli çalıştırıcıdan ayrılığa dair resmi bir hamle gelmedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Buruk, tarihi yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Sahadaki kötü görüntünün camiaya yakışmadığını kabul eden deneyimli teknik adam, taraftarların tepkisini son derece haklı bulduğunu dile getirdi. İstifa seçeneğini masaya getirmediğini belirten başarılı hoca, takımı yeniden ayağa kaldırmak için mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı. Fatura ağır kesildi.

Maç Detayı Durum / Açıklama Karşılaşma Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray Okan Buruk Durumu Görevine devam ediyor (İstifa etmedi) Yönetim Tavrı Okan Buruk ile yola devam kararı Sonraki Karşılaşma Süper Lig 7. Hafta mücadelesi

Dursun Özbek yönetimi nasıl bir yol haritası belirledi?

Sarı-kırmızılı yönetim, ağır derbi mağlubiyetine rağmen fevri bir aksiyon almayarak teknik heyete olan güvenini koruma yolunu seçti.

Soyunma odası koridorlarında kısa bir değerlendirme yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, kriz döneminde istikrarı bozmanın takıma daha büyük hasar vereceği kanaatine vardı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, hafta başında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla mini bir zirve gerçekleştirip krizin büyümesini önlemeyi hedefliyor. Soğukkanlılık elden bırakılmadı.

Derbideki hezimetin perde arkasında neler yaşandı?

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Muhammed Salah'ın golüyle sarsılan Galatasaray, oyun planını sahaya yansıtmakta büyük güçlük çekti.

Orta sahada fiziksel direnci düşen takım, 39 ve 44. dakikalarda yediği peş peşe gollerle ilk yarıda maçı zora soktu. 80. dakikada Salah'ın hat-trick yapması ve Lesley Ugochukwu'nun 87. dakikada gördüğü doğrudan kırmızı kart hezimeti resmileştirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki ilk mağlubiyetini en ağır biçimde tattı. Hesaplar tamamen karıştı.