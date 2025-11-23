Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında kişilerden çok oynadıkları takım oyununun önemli olduğuna dikkat çekti. Buruk, takımdaki eksiklikleri gördüklerini, devre arası transfer döneminde de bunları tamamlayacaklarını söyledi.

Okan Buruk: iyi mücadele ettiler yükselen bir çizgileri var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Milli ara sonrasında bu dönem zor geçti. Maç öncesinde buna da şükür demiştim, sahaya çıkaracak iyi bir 11'imiz vardı. Bugün ilk yarı 2 sakatlık yaşadık, değişiklikler yaptık. Özellikle İlkay'ı 30-40 dakika düşünüyorduk.

Icardi ile uzun bir süre ailevi nedenlerinden dolayı çalışamamıştık, ikinci yarı düşünüyorduk. 45 dakikadan fazla oynadı. Bugün bence kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Kimin olduğunun çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık, ilk yarıda girmeyen toplar oldu, kalemize ilk gelen şut gol oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç içi değişikleri hep düşündük. Sallai'yi de çıkarmayı düşünüyordum. Çünkü elimindeki tek sağ bek. Barış'ın biraz ağrısı oldu.

Torreira sarı kart sınırındaydı. Sallai'nin kırmızı kartı o bölgede eksikliklerimizi maksimuma çıkardı. Oraya lig maçında çözüm bulmamız gerekecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Oradaki rakibimizi kaleye bile yaklaştırmamız gerekiyor. Volkan hoca ve oyuncularını tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Yükselen bir çizgileri var" şeklinde konuştu.