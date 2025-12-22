Son Mühür- Çok ciddi bir sakatlık dönüşü yeniden eski günlerine dönme sinyalleri veren Mauro İcardi, Kasımpaşa karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyete attığı golle katkı sundu.

Icardi'nin Galatasaray formasıyla attığı 60'ıncı gol olarak tarihe geçen golün ayrı bir önemi daha vardı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferi döneminin efsane ismi George Hagi'nin 59 gollük rekoru bundan böyle Mauro Icardi'ye ait.

Icardi, 13.5 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla George Hagi'ye teşekkür etti.

İcardi'nin dikkat çeken mesajı şöyle...



Bu satırları tevazuyla yazıyorum...



Sevgili Usta Gheorghe Hagi, Size kalbim dolu dolu ve devlerin izleri üzerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden bahsediyor.

Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum:

MİRAS'tan.Sizin rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmiyor; çünkü siz sadece goller bırakmadınız, kimlik, karakter, gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan, saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Bir ülkenin tamamına bu kulübün sonsuza kadar sevileceğini öğrettiniz. Hepimizden önce Metin Oktay vardı.



Galatasaraylı olmayı öğreten isim...



Galatasaraylı olmak ne demek, bunu öğreten isim.

Bu formayı onur, tutku, kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

Ve sayesinde, bizden sonra gelenler anladık ki burada sadece futbol oynanmıyor: burada bir tarih savunuluyor. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğumu söylüyorlar.

Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar varmış.

Bu forma ile futbola yeniden âşık olan yetişkinler varmış. Şu çok basit ve çok içten sözüme inanın:



Bu sevgi Metin Oktay ile başladı...



Bu sevgi benimle başlamadı.

Metin Oktay ile başladı.

Sizle büyüdü.

Ve bana, onu devam ettirme gibi muazzam bir onur düştü. Ben bu tutkuyu yaratmadım. Onu miras aldım.

Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillere büyüyerek aktarmaktı. Bugün koskoca bir nesil “Galatasaraylıyım” derken gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin önce bu armanın sadece yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir.

İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.

Ve bunda da, usta, siz sonsuza kadar zirvede kalacaksınız. Eğer bugün adım sizin yanınıza yazılmışsa, bunu muazzam bir onur olarak kabul ediyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak değil, şükredilecek bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkürler.

Hâlen olduğunuz her şey için teşekkürler.

Bugün ayrıcalıklı olarak yürüdüğüm yolu inşa ettiğiniz için teşekkürler. Sonsuz hayranlık, saygı ve minnetle,Mauro Icardi