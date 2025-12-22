Ara transfer dönemine hızlı ve iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirecek önemli bir transfer için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldız Joey Veerman’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer bu hafta netleşebilir

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Joey Veerman transferinde son aşamaya gelindi. Taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı, resmi açıklamanın ise bu hafta içinde yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

İstanbul yolculuğu için geri sayım

Sabah'ta yer alan habere göre Joey Veerman’ın, sözleşme görüşmeleri ve resmi imza süreci için İstanbul’a gelmesi planlanıyor. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu gelişme, transferin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor.

23 milyon Euro detayı dikkat çekti

Transfer sürecinin en kritik noktalarından biri ise bonservis bedeli oldu. Joey Veerman’ın sözleşmesinde yer alan 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin, 1 Ocak 2026 itibarıyla aktif hale geleceği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin bu bedeli ödeyerek transferi tamamlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Orta sahaya teknik ve oyun kurucu güç

Fenerbahçe teknik heyeti, Joey Veerman’ı özellikle oyun kurucu rolünde değerlendirmeyi planlıyor. Pas kalitesi, oyun görüşü ve uzaktan şut tehdidiyle tanınan Hollandalı futbolcunun, takımın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transferin tamamlanması halinde sarı-lacivertliler, orta sahada ciddi bir kalite artışı hedefliyor.

Taraftarda büyük heyecan

Transfer haberinin gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarları da büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Sosyal medyada Joey Veerman ismi kısa sürede gündem olurken, yönetimin ara transfer döneminde iddialı hamlelerine devam edeceği yorumları yapılıyor.

