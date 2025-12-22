Son Mühür- NBA Batı Konferansı'nda beşinci sıraya gerileyen Houston Rockets favori olarak çıktığı Sacramento Kings deplasmanında umduğunu bulamadı.

Uzatmaya giden karşılaşmayı ev sahibi Kings 125-124 kazanmayı bildi.

Denver Nuggets'a karşısında beklentilerin uzağında kalan Alperen Şengün 41 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 28 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Durant'ın çabası yetmedi...



Houstın'da Kevin Durant 24 sayı, 10 ribaund, 8 asist, Amen Thompson 18 sayı, 9 ribaund, 8 asist, Jabari Smith Jr. 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.



Ev sahibi Kings'te DeMar DeRozan 27 sayı, 4 ribaund, 9 asist, Keegam Murray 26 sayı, 4 ribaund, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve Dennis Schröder 24 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Houston bu sonuçla bu sezondaki dokuzuncu yenilgisiyle tanışırken Sacramento sezondaki yedinci galibiyetine uzanmış oldu.