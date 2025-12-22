CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemeleri kapsamında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma için geri sayım başladı. Kıta futbolunun güçlü ekiplerinden Nijerya, sahasında Tanzanya'yı konuk ederken, gözler özellikle Galatasaraylı Victor Osimhen ve Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun üzerinde olacak. Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen bu iki yıldız ismin performansı nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği mücadele, grup sıralaması açısından kritik bir önem taşıyor. Maçın yayın bilgileri, başlama saati ve muhtemel kadrolar hakkındaki detaylar, futbolseverler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor.

Yıldızlar topluluğu Nijerya ile sürpriz yapmaya hazırlanan Tanzanya arasındaki bu zorlu randevu, Fas'ın Fès kentinde oynanıyor. Complexe Sportif de Fès Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ve Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun bu maçta alacağı süreler, Süper Lig takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Nijerya Tanzanya Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Futbolseverlerin ekran başında takip edeceği Nijerya - Tanzanya karşılaşması, 23 Aralık Salı günü oynanıyor. Maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 20.30 olarak belirlendi. Afrika Uluslar Kupası yolunda kritik bir viraj olan bu mücadele, her iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek önemli bir 90 dakika olarak görülüyor.

Nijerya Tanzanya Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Nijerya ile Tanzanya arasındaki bu önemli mücadele, Türkiye'deki futbolseverlerle Exxen platformu üzerinden buluşuyor. Karşılaşmanın televizyondan şifresiz bir yayını bulunmuyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverlerin Exxen dijital platformuna üye olmaları gerekiyor. Dijital yayın platformu, karşılaşmayı naklen ve şifreli olarak abonelerine sunuyor.

Osimhen ve Onuachu Oynayacak Mı?

Nijerya Milli Takımı'nın hücum hattı, Türk futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen'in, Tanzanya karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında gelen Osimhen, Nijerya'nın gol yollarındaki en büyük silahı olacak.

Öte yandan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun durumu da merak konusu. Gelen bilgilere göre Onuachu'nun maça yedek kulübesinde başlaması ve karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda süre alması öngörülüyor. Nijerya teknik ekibi, zengin hücum rotasyonunu maçın taktiksel gerekliliklerine göre kullanmayı planlıyor.