Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle temaslara başladı.

Sergen Yalçın’dan transfer sayısı için net mesaj

Beşiktaş’ın Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın, transfer planlamasına dair önemli ipuçları verdi. Deneyimli teknik adam, “Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan Reçber temasta. 4 ila 6 arasında transfer yapmayı planlıyoruz” ifadeleriyle ara transferde hareketli bir sürecin sinyalini verdi.

Beşiktaş’ta Sancho ismi yeniden masada

Siyah-beyazlıların transfer gündeminde öne çıkan isimlerin başında Jadon Sancho yer alıyor. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş’ın radarına giren ancak gerçekleşmeyen transfer için bu kez şartların daha uygun olduğu değerlendiriliyor. Yönetimin, yıldız futbolcu için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

Sancho düzenli forma istiyor

Kariyerini kiralık olarak Aston Villa’da sürdüren Jadon Sancho’nun, burada beklediği süreleri alamadığı ve düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi, bu durumu transfer sürecinde önemli bir avantaj olarak görüyor.

Savunma hattı için alternatifler belirlendi

Beşiktaş yalnızca hücum hattına değil, savunma bölgelerine de takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların stoper için Emmanuel Agbadou’yu gündemine aldığı, sol bek pozisyonu için ise Jaouen Hadjam, Lautaro Blanco ve Lucas Piton isimlerinden birinin transfer edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılarda hedef güçlü kadro

Yönetim ve teknik heyet, yapılacak takviyelerle birlikte sezonun ikinci yarısına daha dengeli ve iddialı bir kadroyla girmeyi amaçlıyor. Beşiktaş’ta ara transfer döneminin, takımın yarıştığı tüm kulvarlar açısından belirleyici olması bekleniyor.