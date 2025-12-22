Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını iki kulvarda yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertliler, orta saha için Joey Veerman transferinde artık gün sayarken, golcü hamlesinde ise Alexander Sörloth dosyasında kritik aşamaya geldi.

Veerman sonrası rota tamamen golcü transferine çevrildi

Yönetim, Joey Veerman transferinin netleşmesinin ardından hücum hattına yapılacak takviyeye odaklandı. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında yer alan isim Alexander Sörloth oldu. Fenerbahçe’nin Norveçli golcü için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

Sörloth için yıllık ücret pazarlığı sürüyor

Sarı-lacivertli yönetimin, Sörloth’a yıllık 10 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Norveçli futbolcunun ise senelik 12 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki ücret farkının kapanmak üzere olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği kulislerde konuşuluyor.

Atletico Madrid bonservisi yüksekten açtı

Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid, transfer görüşmelerine 35 milyon euro talep ederek başladı. Oyuncunun ayrılmaya sıcak bakmasını avantaj olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu rakamı 30 milyon euronun altına çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Sörloth’un bu sezonki performansı

Atletico Madrid ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 25 resmi maçta forma giydi. Sörloth, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de hedef güçlü bir hücum hattı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sörloth transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertlilerin hücum gücünde önemli bir artış yaşanması bekleniyor.