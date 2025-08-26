Son Mühür- "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle şöhret basamaklarını hızla çıkan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ata Ayyıldız ile mutlu birliktelik

Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Türkoğlu, romantik paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftin aylar süren birlikteliği hayranları tarafından da yakından takip ediliyordu.

Como Gölü’nde romantik evlilik teklifi

Geçtiğimiz aylarda çift, İtalya’nın büyüleyici manzarasıyla ünlü Como Gölü kıyısında unutulmaz bir an yaşamıştı.

Ata Ayyıldız’ın evlilik teklifi, Türkoğlu’nun parmağındaki yüzükle verdiği pozlarla sosyal medyada hızla yayılarak viral olmuştu.

“Ayrıldılar mı?” soruları ortalığı karıştırdı

Ancak geçtiğimiz günlerde Türkoğlu’nun yüzüğünü takmadığı karelerin ortaya çıkması, hayranlarını meraklandırmıştı. Sosyal medya kullanıcıları arasında “Ayrıldılar mı?” sorusu kısa sürede gündem olmuştu.

Doğum günü kutlamasında birlikte katıldılar

Çift, Şebnem Bozoklu’nun doğum günü kutlamasında birlikte görüntülenerek ayrılık iddialarını gölgede bıraktı. Sıla Türkoğlu, kutlamadan paylaştığı karelerle adeta “Her şey yolunda” mesajı verdi.