Son Mühür- Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in il binasına gelişi öncesinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA’lar ve gözaltı araçlarının bulunduğu alanda polis ablukası dikkat çekti. Zaman zaman yaşanan polis müdahaleleri, ortamın gerilmesine yol açtı.

Tekin’in polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdiği sırada da arbede yaşandı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda geniş tartışmalar başladı.

Oğuzhan Uğur’dan sert çıkış

Yaşanan görüntülere sessiz kalmayan sanatçı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, polisin bina çevresindeki müdahalelerini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şu rezaleti savunanları neden ciddiye alamam biliyor musunuz? Bir insanı attığı bir tweet yüzünden hukuken hiçbir yaptırımı olmamasına rağmen hapse atıyorsanız, hukuktan bahsedemezsiniz. Anayasayı çiğnerseniz, anayasadan söz edemezsiniz. Kul hakkına girip, çalana çırpana ses çıkarmıyorsanız, dinden, imandan, ahlaktan bahsedemezsiniz. Ederseniz ciddiye alamam.”

“Biz Türkiye değil miyiz?”

Uğur, uzun açıklamasında hukuk, adalet ve halkın hakları üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Paylaşımında, “Yazılı kuralları vardır hukukun. Kafanıza göre kural ekleyemez, işinize geldiği gibi şekillendirip adına ‘adalet’ diyemezsiniz. Derseniz ciddiye alamam. Şeffaf duvarlar ardında gizlendiğinizi zannediyorsunuz ama yanlışsınız” ifadelerine yer verdi.

Sözlerine, “Sokakta dayak yiyen gençler, hakkını arayan ablalar, abiler, dedeler, neneler... Halk işte. Değil derseniz, ciddiye alamam. Her şey Türkiye için diyorsunuz, biz Türkiye değil miyiz? Milletin refahı için diyorsunuz, biz millet değil miyiz?” şeklinde devam eden Uğur, yaşanan sürece sert tepki gösterdi.

“Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim”

Tepkisini giderek artıran Uğur, “Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim. Geçersizse hukuk bilelim. Korkulmuyorsa Allah’tan bilelim. Aksi taktirde her birini haksızca ağzınıza alıp kimsenin susmasını bekleyemezsiniz. Beklerseniz ciddiye alamam” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.