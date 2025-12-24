Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek amacıyla Silivri Marmara Cezaevi’ne gitti. Ziyaret öncesinde cezaevi önünde ve bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan Özel, yaklaşık 9 aydır her hafta Silivri’de bulunduklarını ifade etti.

Özel, “Dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. En büyük iftirayı iddianameye çevirdiler. Burada iddia edecekler. Biz de onları burada yargılayacağız” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tepkisi: “Sorumlu Erdoğan”

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, sorumluluğun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğunu savundu. Özel, “Sorumlusu benim diyor. Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor. Bu memlekette Erdoğan dışında birine fatura kesmek, Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmektir” dedi. “Erdoğan vermek istiyor da Mehmet Şimşek direniyor” söylemini eleştiren Özel, Erdoğan’a bugüne kadar kimsenin direnemediğini öne sürdü.

“Kim direnmiş de Şimşek direnecek”

Özel, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Mehmet Şimşek’e yönelik tutumunu da hatırlatarak, “Erdoğan, Şimşek’i aldı dışarıya attı, hatta peşinden ‘hırsız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle ilgili tabloyu “sefalet” olarak nitelendiren Özel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücretin açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldığını söyledi. CHP’nin asgari ücret talebinin 39 bin lira olduğunu yineleyen Özel, mevcut rakamın yurttaşı yoksulluğa mahkûm ettiğini dile getirdi.

“Türkiye’de çalışanların yüzde 55’i asgari ücretli”

Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 10’un altında olduğunu belirten Özel, Türkiye’de bu oranın yüzde 55’e ulaştığını ifade etti. Özel, bu tablonun gelir dağılımındaki adaletsizliği açık şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Erken seçim çağrısı: “Mart ayında sandığı kuralım”

Erken seçim mücadelesini sürdüreceklerini söyleyen Özel, yapılacak ilk seçimde iktidar değişikliği yaşanacağını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulunan Özel, “Her yerde konuşuyor, meydan okuyor. Bir zamanların Kasımpaşalısı. Hadi bir Kasımpaşalılık yap. Millet seni istemiyor. Erken seçim olursa aday olma imkânın var. Kaçma, gel. Kış olur diyorlar, tamam; mart ayında sandığı kuralım” dedi.