Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan özel hafta için eğitim camiasına yönelik önemli bir jest yaparak, tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu özel kampanyanın detaylarını açıklayarak, tüm öğretmenlerin bu avantajdan yararlanmaya davet etti.

Kampanya tarihleri ve kapsamı netleşti

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, söz konusu indirim uygulaması 24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak tüm Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde geçerli olacak. Bu süre zarfında bilet satın alacak öğretmenler, seyahatlerini yarı fiyatına gerçekleştirme imkânı bulacak.

Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca standart olarak zaten yüzde 15'lik indirim sağladıklarını hatırlatarak, bu özel haftada uygulanan yarı fiyatına bilet imkanının öğretmenlere verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakan, ayrıca 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftası boyunca sağlanan bu %50 indirim fırsatından toplam 48 bin öğretmenin faydalandığını sözlerine ekledi.

Kimler faydalanabilecek? Kapsam oldukça geniş

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamı hakkında detaylı bir açıklama yaparak, indirimli seyahat hakkının oldukça geniş bir eğitimci kitlesini içerdiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı veya Bakanlıkça onaylanmış her kademe ve türdeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürleri ve müdür yardımcıları bu indirimden yararlanabilecek.

Ek olarak, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretim elemanları ile Türk vatandaşı olup yurt dışında görev yapan öğretmenler de bu avantajlı bilet uygulamasından faydalanma hakkına sahip olacak. Bu geniş kapsam, eğitimin her alanında görev yapan personelin takdir edildiğini gösteriyor.

Bilet temini ve gerekli belgeler

Öğretmenlerin indirimli biletlerini temin etme sürecine de değinen Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında satın alınacak biletler için kontrol anında "öğretmen kimliği" veya 'mebbis.meb.gov.tr' adresi üzerinden alınmış öğretmen olduğunu kanıtlayan bir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurguladı.

İndirimli tren biletleri, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin tüm satış kanallarından kolaylıkla temin edilebilecek. Bu kanallar arasında gişeler, resmi internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acenteler bulunuyor.