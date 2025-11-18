Son Mühür - Swatch Group AG’nin Türkiye’deki AVM mağazalarında çalışan personel, ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle 10 Kasım’dan bu yana greve devam ediyor. Ülke genelindeki 15 mağaza ile İstanbul’daki şirket genel merkezinde toplam yaklaşık 100 çalışan iş bırakma eylemine katılıyor.

Koop-İş Sendikası, Swatch çalışanları adına yürüttüğü görüşmelerde yüzde 30 maaş artışı, performansa dayalı prim sistemi ve haftalık çalışma saatlerinin azaltılması gibi taleplerini iletti. Ancak sendika, şirketin yüzde 20’nin altında bir zam teklif ettiğini ve diğer talepleri reddettiğini ifade ediyor. Swatch yönetimi ise talepleri “gerçek dışı ve abartılı” olarak nitelendiriyor.

Maaşları asgari ücretin biraz üzerinde

İstanbul’daki mağazalarda görev yapan personel, günlük 12 saate varan mesailer, geç saatlerde eve dönüşler ve yoğun iş yükünün sürdürülemez olduğunu belirterek “insanca çalışma koşulları” talep ediyor. Çalışanların maaşları, 22.104 TL’lik asgari ücretin biraz üzerinde bulunuyor. Bu durum, Ekim ayında yıllık tüketici enflasyonunun %33’e ulaşmasıyla birlikte şikayetlerin artmasına neden oldu. Görüşmelerin tıkanmasının ardından başlayan grevin süresi belirsizliğini korurken, sendika çalışanların “haklı taleplerinde kararlı” olduğunu vurguluyor.