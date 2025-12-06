Son Mühür- Adana’da yaşayan 44 yaşındaki şoför Ali Çapar, sosyal medya hesabında paylaştığı “Şalvar Davası” filmine ait sahneler nedeniyle yasal süreçle karşı karşıya kaldı. Başrollerini Şener Şen ve Müjde Ar’ın üstlendiği filmden yapılan paylaşımlar üzerine Müjde Ar’ın avukatları, 3 ay önce Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Eğlence olsun diye paylaştım”

Polis merkezine ifadeye çağrılan Çapar, görüntüleri yalnızca eğlence amaçlı yayınladığını anlattı. Paylaşımlarında hiçbir ticari amaç gütmediğini belirten Çapar, “Bunun bir suç olduğunu bilmiyordum. İfade verdikten sonra sosyal medyadaki tüm videolarımı sildim, kendi fotoğraflarım dahil hiçbir şey bırakmadım” dedi.

“Telif ücreti istenecek, ödeme gücüm yok”

Arabuluculuk sürecinin başlayacağını öğrenen Çapar, talep edilebilecek tazminatın kendisini endişelendirdiğini söyledi.

“Öğrendiğime göre 50 bin ile 150 bin lira arasında telif istenebiliyor. Asgari ücretle çalışan, üç çocuk babası biriyim. Kiracıyım, bu parayı ödemem imkansız” diyen Çapar, sanatçı Müjde Ar’a karşı bir saygısızlık niyeti taşımadığını vurguladı:



“Müjde Ar’ı severek izliyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmak beni gerçekten üzdü.”

“Her paylaşım göründüğü kadar masum olmayabilir”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Nazlı Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarında telif hakkı ihlalinin giderek arttığını belirtti. Yılmaz, bireysel hesaplardan yapılan video, film sahnesi ve müzik paylaşımlarının dahi hukuki sonuç doğurabileceğini dile getirdi:

“Son dönemde çok sayıda kişi, sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle ifade vermeye çağrılıyor ya da arabuluculuk sürecine dahil oluyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bu konuda açık hükümler bulunuyor. Kanunun 75. maddesi, bir sanatçıya ait klip ya da görüntünün izinsiz paylaşılmasını 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırıyor. Ancak bireysel hesaplar için istisnalar mevcut olduğundan hapis cezası uygulanmıyor. Buna rağmen maddi ve manevi tazminat talepleri gündeme gelebiliyor.”

Yılmaz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal medya kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı: “İzinsiz içerik paylaşımı ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle vatandaşların, telif hakkı bulunan eserleri paylaşmaktan kaçınmasını tavsiye ediyorum.”