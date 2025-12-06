2025 başında Los Angeles’ı etkisi altına alan yangınlarda 28 kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla ev yok oldu. Kurak bitki örtüsü ve güçlü rüzgârlarla hızla yayılan yangın, 30 milyar dolarlık maddi hasara yol açtı. Araştırmalar, iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcak, kuru ve rüzgârlı koşulların bu tür yangınları yaklaşık yüzde 35 daha olası hâle getirdiğini ortaya koydu. Eyalet yasaları, acil durumlarda gıda ve barınma fiyatlarındaki artışları yüzde 10’un üzerinde yasaklasa da yüzlerce ev sahibi “kira fırsatçılığı” ile suçlandı.

Kaliforniya, 2010’dan önce inşa edilen evlerin satıcılarının, mülkün yangın riskini ve alınan önlemleri açıklamasını zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu. Ancak bu önlemler, konut fiyatlarını dengelemeye veya sakinlerin taşınmasını engellemeye yetmiyor. Öte yandan Florida’da, Atlantik kasırga sezonundaki şiddetli hava koşulları ve artan sigorta maliyetleri, birçok kişinin bölgeden taşınmasına neden oldu. Florida İklim Anketi’ne katılan 1.400 kişinin yüzde 36’sı, kasırgalar, sel ve aşırı sıcak riskleri nedeniyle kısmen veya tamamen taşındığını ya da taşınmayı düşündüğünü belirtti.

Kira fiyatlarını olumsuz etkiliyor

Avrupa’da iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı hava olayları, emlak piyasasında dalgalanmalara yol açıyor. SSRN’de yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, 2009–2024 döneminde İspanya anakarasındaki 47 şehrin satış ve kira fiyatlarını inceleyerek aşırı sıcakların mülk değerleri üzerindeki etkisini ortaya koydu. Araştırma, İspanya’nın kayıtlara geçen en sıcak yazını yaşadığı bir döneme denk geliyor; 17 Ağustos’ta sıcaklıklar tehlikeli 45,8°C’ye ulaştı.

Kavurucu sıcaklar, ülkede 380 bin hektardan fazla alanın yok olmasına yol açan orman yangınlarını da körükledi. Bilim insanları, yangınları besleyen sıcak, kuru ve rüzgârlı koşulların, iklim değişikliğinin olmadığı bir dünyaya göre yaklaşık 40 kat daha sık ve yüzde 30 daha şiddetli gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Sıcaklar 35 dereceyi aşınca...