Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlatılan ve "2. Açılım Süreci" olarak adlandırılan gelişmelere verdiği destekle dikkat çekti. Süreç, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülmeye devam ediyor. Bahçeli, komisyon üyelerinin İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında kamuoyuna yansıyan mesajları hakkında önemli yorumlar yaptı.

Öcalan'ın mesajları "Makul ve muayyen"

Geçtiğimiz günlerde, TBMM Komisyonu üyeleri olan AKP'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, vatana ihanet suçundan hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından açıklanan İmralı tutanaklarının özetinde Öcalan'ın mesajları yer aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu mesajlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul ve muayyendir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, süreci çarpıtmanın anlamsız olduğunu belirterek, "Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terk edilmesi gerekiyor" yorumunu ekledi. Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda sürece ilişkin olarak, "PKK’nın kurucu önderliğinin dediği gibi; yalnızca fiili silahların değil zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli'den "Bozkurt" tepkisine keskin cevap

Bahçeli, bir yandan açılım sürecine destek verirken, diğer yandan Irak Kürdistan Demokratlar Birliği (IKDP) Başkanı Mesud Barzani’nin Cizre ziyaretinde yaşanan ve tepki çeken görüntülere yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" demişti.

Bahçeli'nin bu çıkışına, Mesud Barzani'nin ofisinden sert bir açıklama gelmişti. Barzani'nin ofisi, Bahçeli'nin "ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk, ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleriyle tepki göstermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani'nin ofisinden gelen "bozkurt" tepkisine ise kararlılıkla yanıt verdi: "Cizre provokasyonu ve bazı açıklamalar bizi yıldırmayacaktır. Ben elbet bir bozkurttum, öyle de geçip gideceğim."

"Adil ve ahlaki temelli Barış Mimarisi" vurgusu

Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin barış ve demokrasi arayışındaki kararlılığını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir." dedi. Bahçeli, bu sürecin önüne geçmeye çalışan herkesin "altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış" olacağını belirterek kararlılık mesajını yineledi.