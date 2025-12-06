İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında, dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 16 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 38 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler arasında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor.

Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Gözaltındaki 38 kişinin ifade ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Murat Sancak’ın gazetecilere sözleri dikkat çekti

Sağlık kontrolü sonrası polis otobüsüne bindirildiği sırada görüntülenen Murat Sancak'ın gazetecilere dönerek “Görüşeceğiz, görüşeceğiz” demesi kameralara yansıdı. Sancak’ın bu ifadeleri, soruşturmanın seyri açısından yeni açıklamaların gelebileceği yorumlarına neden oldu.

Başsavcılıktan kapsamlı açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ayrıntılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Futbolda Bahis Soruşturmaları” olarak bilinen dosyanın ikinci bölümü kapsamında MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden alınan veriler, açık kaynak analizleri ve PFDK’nın 13 Kasım toplantısında hak mahrumiyeti cezası verilen 101 futbolcuya ilişkin incelemelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kendi maçlarına bahis oynadığı belirlenen 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, bu isimler arasında Galatasaray’ın profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı’nın da bulunduğu ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş dahil yeni tespitler

Soruşturma kapsamında, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde işlem yaptığı belirlenen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş için de gözaltı kararı verildi.

28 Nisan 2024’teki Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçında “sonucu etkilemeye yönelik bulgular” nedeniyle Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, 24 Aralık 2023 tarihli Ümraniyespor–Giresunspor karşılaşmasına ilişkin “anlaşma yoluyla sonucu etkileme” tespitleri bulunduğunu belirterek 1’i futbolcu olmak üzere 6 kişi için gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Sancak, Çakar ve Zorbay küçük için mali inceleme

MASAK tarafından yapılan hesap incelemelerinde şüpheli işlem hareketleri bulunan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Toplam 46 kişi hakkında verilen gözaltı ve arama kararlarından 38’i uygulandı; 5 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.