Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede toplumun ve sivil inisiyatiflerin rolünün hayati önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, "Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız." mesajını verdi.

Uluslararası zirveye kritik mesaj

Cumhurbaşkanı'nın bu önemli ifadeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"nde okunan tebrik telgrafında yer aldı.

Telgrafta, özellikle genç nesillerin ruhsal ve zihinsel doygunluğunun sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı:

"Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz."

Sivil toplum gücüne takdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Hayat boşluk kabul etmez" ilkesiyle hareket eden bu inisiyatiflerin hedeflerini önemli bulduğunu ifade etti.

Telgrafta bu çalışmaların amaçları şöyle sıralandı:

Sivil inisiyatifleri birleştirmek,

Önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde,

Sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmak.

Erdoğan, zirvenin; bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artırma, aileleri merkeze alma ve toplumsal boşlukları doldurma hedefinin somut bir başlangıç noktası olması yönündeki hedefini vurguladı.

Katılımcılara gönülden selam

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere yürekten tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm katılımcıları en kalbi duygularıyla selamladığını belirterek telgrafını sonlandırdı.