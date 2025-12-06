Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek Antakya’nın Emek-Aksaray Mahallesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bölgenin Hatay halkı için taşıdığı derin anlamdan söz eden Kurum, bu mahallenin geçmişte büyük yıkımlar yaşadığını, ancak bugün artık yeni ve güvenli bir yaşam alanına dönüştüğünü vurguladı. Depremin ardından yaşanan ağır tahribatı hatırlatan Kurum, mahallede yapılan çalışmalar sayesinde artık bambaşka bir görüntü ortaya çıktığını ifade etti. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını göstererek değişimi gözler önüne seren Kurum, burada inşa edilen 6 bin konut ve 655 iş yeriyle mahallenin modern, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına dönüştüğünü belirtti.

“Bu umut bugün büyük bir çınara dönüştü”

Kurum, Emek-Aksaray Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Bu emeğimizin, alın terinin buradaki çalışmanın, gayretin ürünü, işte bu depremzede kardeşlerimizin, buradaki bütün ekibimizin emeği. Hamdolsun burada milletimiz huzur, güven içerisinde oturmaya başlayacak. Bugün Hatay'ın hangi mahallesine, sokağına gitseniz bu manzarayla hamdolsun artık karşılayabiliyorsunuz. O gün enkazların arasından çıkan umut, bugün yeşerdi, filizlendi, büyük bir çınara dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız, binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesi'ne, 75. Yıl Bulvarı'na, oradan Atatürk Caddesi'ne bağlanan ve kaldırımında huzurla, güvenle yürüneceği, burada milletimizin aileleriyle hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu."

Dünyada eşi benzeri olmayan hız: Saatte 23 konut

Hatay’ın, deprem sonrası yürütülen çalışmaların merkezi haline geldiğini belirten Kurum, ülkede eşi benzeri görülmemiş bir hızla konut üretildiğine dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan inşa faaliyetlerini ise şöyle aktardı:

"Saatte 23, günde 550 konut üreterek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde, bugün 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarları burada kardeşlerimize teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 6 Şubat'ta, o hüzünlü günden artık evlerini aldığı, vatandaşlarımızın büyük bir mutlulukla, heyecanla yuvalarına kavuştuğu bir günü hep birlikte yaşadık ve 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturduk."

Bugüne kadar Hatay genelinde 98 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Kurum, Kumlu ilçesinde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinin kurulduğunu, ayrıca Antakya Dikmece bölgesinde büyük ölçekli bir konut projesinin sona yaklaştığını dile getirdi. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya’daki vatandaşlar için inşa edilen köy evleri hakkında da bilgi verdi.

Hedef: Hatay’da 153 bin konut, deprem bölgesinde 453 bini aşan teslimat

Bu ayın sonunda Hatay’da toplam 153 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla son anahtar teslim töreninin gerçekleştirileceğini söyledi. Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde hedeflenen 453 bin konuttan daha fazlasının tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor: Habib-i Neccar Camisi’nde son aşama

Tarihi ve kültürel yapıların da yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Kurum, özellikle Habib-i Neccar Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"11 ilimizi meydanlarıyla, camileriyle, okullarıyla, parklarıyla burada bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla ayağa kaldırıyoruz. Biliyorsunuz, İskenderun'da çok örnek bir çevre düzenleme projesini hayata geçirdik ve İskenderun Sahil Yolu Projemizi ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşerilerimize armağan ettik. Hatay'ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve burada dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni de yeniden o eski, ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Yine tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasında yapılan yapıları da ihya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan yine etrafıyla, oradaki tarihi mekanlarıyla burada ezan seslerini yeniden duyacağımız camimizi ibadete açmış olacağız."

Sosyal konutta rekor başvuru: 5 milyon 440 bin

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra sosyal konut projesine yönelik başvurular hakkında da bilgi veren Kurum, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim milletimize olan sevdamız da bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de asla ve asla bitmez. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz. Evlerimizin yapımına hızlı bir şekilde deprem bölgesinde, burada, 11 ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutun nasıl inşasını başlattıysak, 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, kararlıkla yürüteceğiz."

Hatay’da Antakya, Defne, Hassa, İskenderun, Reyhanlı ve Kırıkhan başta olmak üzere 15 ilçede toplam 13 bin 289 sosyal konut inşa edileceğini aktaran Kurum, evi olmayan ve dar gelirli vatandaşların düşük taksitlerle ev sahibi olacağını ifade etti.

“Sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız”

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Kurum, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben, kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin, bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin, bu gurur ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. İnşallah sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden, iklim dostu ve dirençli şehirler olarak, geleceğe, çocuklarımıza, gençlerimize çok daha emin adımlarla yürüyecek."

Heyetle birlikte sahada inceleme

Program sonunda Bakan Kurum, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve bölgede incelemelerde bulundu. Kurum’a ziyaretinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.