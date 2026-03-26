Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncü vizyonuyla hayata geçirilen ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen "İzmir Öğretmen Akademileri", eğitim neferlerinin kişisel ve mesleki yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor. Öğretmenlerin sadece sınıftaki yetkinliklerini değil, aynı zamanda entelektüel ve kültürel birikimlerini de en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu kapsamlı program; Edebiyat, Şehir ve Kültür, Felsefe ve Düşünce ile Müzik Akademileri başlıkları altında çok boyutlu bir gelişim zemini sunuyor. İzmir’in tarihi ve kültürel mekanlarında gerçekleştirilen bu eğitimler, öğretmenlerin akademik derinlik kazanmalarına olanak tanıyor.

Edebiyattan şehir kültürüne entelektüel yolculuk

Akademi faaliyetlerinin Mart ayı takvimi, 23-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ilham verici oturumlarla oldukça yoğun geçti. Edebiyat Akademisi kapsamında, İzmir Cumhuriyet Müzesi’nin tarih kokan atmosferinde önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya, "Gelenek, Modernite ve Sonrası: Türk Şiirinin Gelenekle İmtihanı" başlıklı sunumuyla öğretmenleri şiirsel bir yolculuğa çıkardı. Geleneğin modernite ile harmanlandığı bu eğitimde, Türk şiirinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yansımaları derinlemesine analiz edildi.

Kültür sanatın beşiğinde yerinde eğitim

Şehir ve Kültür Akademisi ise İzmir’in yükselen sanat değeri İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (İKSF) eğitimcileri ağırladı. İKSF Müdür Yardımcısı G. Elif Erginer tarafından gerçekleştirilen "İzmir’in Kültür ve Sanat Beşiği Olarak İKSF" başlıklı eğitimde, sanatın ve yerel kültürün eğitim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği üzerinde duruldu. Öğretmenler, kentin kültürel mirasını modern sanat merkezleri üzerinden tanıma fırsatı bulurken, sanatın bir kentin gelişimindeki lokomotif rolünü profesyonel bir perspektifle inceleme şansı yakaladılar.

Felsefi düşünce ve insan odaklı yaklaşımlar

Eğitim maratonunun bir diğer durağı olan Felsefe ve Düşünce Akademisi, insanı ve hayatı anlamlandırma çabasına odaklandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkeri tarafından verilen "Düşünce, Hayat ve Sanat: İnsan Bunun Neresinde?" konulu eğitim, yine İzmir Cumhuriyet Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Felsefi düşüncenin gündelik yaşam ve sanatla olan bağlarının sorgulandığı bu oturumda, öğretmenler eğitimci kimliklerinin ötesinde bireysel bir sorgulama ve derinleşme süreci yaşadılar.

İş birliği ve nitelikli içerikle geleceğin eğitimi

Alanında uzman akademisyenler, sanatçılar ve kıdemli eğitimcilerin katkılarıyla şekillenen İzmir Öğretmen Akademileri, katılımcıların pasif bir dinleyici olmaktan öte, etkileşimli süreçlerde aktif rol aldığı bir yapıya sahip. Bu çalışmalar sayesinde öğretmenler arası mesleki dayanışma ve bilgi paylaşımı en üst düzeye çıkarken, edinilen kültürel ve sanatsal birikimin doğrudan sınıflara ve öğrencilere aktarılması hedefleniyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin gelişimine ışık tutan bu akademi programları, belirlenen takvim doğrultusunda yeni konu ve konuklarla hız kesmeden devam edecek.