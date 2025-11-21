Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremler ve devam eden artçı sarsıntılar, 45 yıllık halı ustası Yusuf Öztürk’ü işyerini karavana taşımaya yönlendirdi. Öztürk, işini dar bir alanda sürdürmesine rağmen karavanın kendisine güven ve huzur sağladığını belirtti.

İran’dan Sındırgı’ya uzanan yol

İran’ın Gündoğdu köyünde doğan ve çocuk yaşta halı tamirciliğine başlayan Yusuf Öztürk, mesleğini devam ettirmek için Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 10 yıldır Sındırgı’da yaşayan ve evli üç çocuk babası olan Öztürk, ilçeye coğrafi işaretli Yağcıbedir Halısı nedeniyle yerleştiğini söyledi.

Deprem sonrası tedirginlik

Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, Öztürk işyerinde çalışırken kendisini güvende hissetmediğini belirtti. Bunun üzerine işini karavanına taşıma kararı aldı.

Öztürk, “Karavan daha küçük bir alan ama huzurlu. Binalar yoruldu, güven hissi kayboldu. Artık hem yaşıyor hem çalışıyorum” dedi.

Karavan hem iş hem yaşam alanı

Öztürk, karavanı hem atölye hem yaşam alanı olarak düzenledi. “Türkiye’nin farklı illerinden halı tamiri için müşteriler geliyor. Sındırgı’yı halı tamiratı ve satış merkezi haline getirdik.

Ancak 3,5 aydır gece-gündüz sallanıyoruz. Evlerde ve dükkanlarda duramaz hale geldik” ifadelerini kullandı. Öztürk, karavan fikrinin diğer esnafa da örnek olabileceğini vurguladı.

Depremde hayvanlara sahip çıkıyor

Öztürk, deprem sırasında annesini kaybeden bir kediyi sahiplendiğini de açıkladı. “Bulduğumda ölmek üzereydi. Tedavisini yaptırdım, şimdi benimle yaşıyor. Sokaktaki hayvanlar da etkilendi, mama bırakıp sahip çıkalım” dedi.

Sındırgı’da yaklaşık 200 esnafın depremden etkilendiği, bazı işyerlerinin yıkıldığı veya çalışamaz hale geldiği belirtildi.