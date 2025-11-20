Eda Saraç, tiyatro izlemek için gittiği Harbiye’de “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanmıştı. Eda Saraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saraç'ın tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkması beklenen Saraç'ın, tutukluluk incelemesi sonucu tahliye kararı aldığı belirtildi.

Avukatından açıklama!

Saraç’ın avukatı Atahan Öztürk yaptığı açıklamada, "Müvekkil Eda Saraç hakkında bugün yapılan tutukluluk incelenmesi neticesinde tutukluluk hali sona erdi. Eda Saraç; özgürlüğüne, ailesine, sosyal hayatına, öğrencilerine kısacası hayatına kavuşabiliyor. Süreçteki haksızlıklara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz, kanuna aykırı tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Umudumuz tüm hukuka aykırı kararların son bulmasıdır." ifadelerini kullandı.

