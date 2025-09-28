Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerel saatle 11:20'de bir deprem meydana geldi. Hafif hissedilen bu sallantı, bölge halkında kısa süreli endişeye neden oldu.

Depremin şiddeti ve derinliği açıklandı

AFAD'ın ilk belirlemelerine göre depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü. Sallantının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak kaydedilirken, depremin derinliği 12.13 kilometre olarak belirlendi. Yerin görece sığ sayılabilecek bir noktasında meydana gelen bu deprem, çevre illerden de hafifçe hissedildi.

Merkez üssü bilgileri

Depremin tam olarak gerçekleştiği coğrafi koordinatlar ise AFAD tarafından Enlem: 39.22056 N ve Boylam: 28.18278 E olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Can ve mal kaybı olup olmadığı araştırılıyor

Depremin ardından ilk bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Bölgedeki yetkililer ve ilgili ekipler, hasar tespit çalışmaları ve olası olumsuzluklara karşı saha taramalarına başlamış durumda. AFAD, vatandaşların panik yapmaması ve resmi açıklamaları takip etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden bu yana binlerce kez artçı depreme şahit oldu. 1 ayı aşkın süredir de artçı sarsıntılar sürüyor.