Son Mühür- KYK burs ve kredi tutarlarının 2026 yılı için artırılması beklentisi güçlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yeni artışın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Öğrenciler, artış oranının enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yeterli olup olmayacağını merak ediyor.

Güncel KYK bursu ve kredi tutarları ne kadar?

2025 yılı boyunca geçerli olan mevcut tutarlara göre KYK burs ve kredi ödemeleri şu şekilde uygulanıyor:

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Bu tutarlar, hem burs hem de geri ödemeli kredi alan öğrenciler için aynı seviyede ödeniyor.

2026 KYK zammı kesinleşti mi?

KYK burs ve kredi tutarlarının artırılacağına yönelik beklenti artsa da, 2026 yılında geçerli olacak yeni rakamlar henüz resmi olarak ilan edilmedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu.

Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz.”

Zam kararı ne zaman açıklanacak?

Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, KYK burs ve kredi zamlarının yıl sonuna doğru netleştiği ve ocak ayı ödemelerine yansıtıldığı görülüyor. Ancak şu aşamada artış oranı ve kesin tarih için resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yüzde 100 zam öğrenciyi kurtarır mı?

2025 yılında aylık 3 bin TL olan KYK bursu, günlük yaklaşık 100 TL’ye denk geliyor. Öğrenciler bu tutarın, temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Özellikle büyük şehirlerde:

Oda kiraları: 8 bin – 12 bin TL

Günlük yemek gideri: En az 200–300 TL

Bu rakamlara ulaşım, kitap, kırtasiye ve kişisel harcamalar dahil değil.

Burs artsa bile geçim sorunu sürüyor

KYK bursunun yüzde 100 artırılması durumunda aylık ödeme 6 bin TL’ye yükselecek. Ancak bu tutar, yalnızca barınma ve beslenme giderlerini karşılamaya bile yetmiyor.

Öğrenciler, bursla geçinmek bir yana, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek gelir arayışına girmek zorunda kalıyor.

Gözler resmi açıklamada

Öğrenciler, 2026 KYK burs ve kredi artışının yalnızca oran olarak değil, gerçek yaşam maliyetlerini dikkate alan bir düzenleme olmasını bekliyor.

Zam oranı ve yeni tutarların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.