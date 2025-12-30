Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında piyasaya sürülen çevreye zararlı ürünlerden tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeler yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, çevre kirliliğini minimize etmek ve geri dönüşüm süreçlerini finanse etmek amacıyla her yıl güncellenen mali yükümlülükleri kapsıyor.

Yeniden değerleme oranı fiyatlara yansıtıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2025’te ilan edilen %25,49’luk yeniden değerleme oranı, Çevre Kanunu’na ekli listedeki ürünlerin tamamına uygulandı. Kanuni yetki çerçevesinde yapılan bu artışla birlikte; plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç ve elektrikli/elektronik eşya gibi ürünlerin piyasaya arzında ödenecek katılım payları, enflasyon ve ekonomik veriler ışığında yukarı yönlü revize edildi.

Plastik poşet ve ambalajlarda yeni tarife

Düzenleme uyarınca, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ambalajlı ürünler ve sanayi tipi atık oluşturabilecek materyaller için ise piyasaya süren veya ithalatçı firmalardan tahsil edilecek tutarlar kalem kalem hesaplandı. Hesaplamalarda, yasa gereği oluşan kesirlerin %5’ini aşmayan kısımları dikkate alınmayarak tutarlar yuvarlandı. Bu mekanizma, tüketiciye doğrudan yansıyan poşet ücretlerinden, endüstriyel boyuttaki atık yönetim maliyetlerine kadar geniş bir mali zinciri etkiliyor.

Uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla başlıyor

Yeni tebliğ ile belirlenen tutarlar, 2026 takvim yılının ilk günü itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlanacak. Üreticilerin, ithalatçıların ve satış noktalarının beyannamelerini bu yeni tutarlar üzerinden gerçekleştirmesi zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı’na tanınan "tutarları iki katına çıkarma veya yarı yarıya indirme" yetkisi saklı kalmak kaydıyla, ilan edilen bu oranlar yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.