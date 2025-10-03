Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte ilçedeki mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Dalak, Çimentepe, Kahramanlar ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Eğitim öncelikli talepler

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Dalak, özellikle eğitim alanındaki sorun ve ihtiyaçların kendisine iletildiğini belirtti. Kaymakam Dalak, dile getirilen taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerle buluşma

Ziyaret kapsamında mahallelerdeki okulları da gezen Kaymakam Dalak, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Öğrencilerle sohbet eden Dalak, eğitimin önemine dikkat çekerek başarı dileklerinde bulundu.