Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı olarak yol, altyapı ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Daha konforlu, modern ve güvenli yollar için sürdürülen çalışmalar farklı noktalarda yoğun şekilde yürütülüyor.

Pazar alanı yenileniyor

Cumartesi Pazarı’nda tuhafiyeciler bölümünün çatısı tamamen yenileniyor. Mevcut çatının yıpranması nedeniyle başlatılan çalışmayla esnaf ve vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir pazar alanı kazandırılacak.

Yollar tek tek düzenleniyor

Irlmaz Yolu’nda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları sürerken, zemin düzenleme işlemlerinin ardından asfalt sathi kaplama yapılacak. Temrek Mahallesi’nde arazi yolunda dolgu ve düzenleme çalışmaları tamamlanırken, Yakuplar Mahallesi’nde de benzer şekilde dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Ertuğrul Gazi, Hanımeli, Asya, İnan, Girgin ve Orhan Ocakoğlu sokaklarında parke tamiratı yapıldı.

Kuşlar mahallesine su dolum istasyonu

Çiftçi ve üreticilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ilaç makineleri için su teminini kolaylaştırmak amacıyla Kuşlar Mahallesi’ne yeni bir su dolum istasyonu kuruldu.

Başkan Yardımcısı Kıran: “Hizmetlerimiz eş zamanlı sürüyor”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Hem Turgutlu’ya yeni ve güvenli yollar kazandırıyor hem de çiftçilerimizin temel sıkıntılarından biri olan su sorununu çözüyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.