Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde görev yapan memurların, 7 aydır Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde 5 gündür eylem yapıyor. Ödeme krizi sürerken benzer bir sürecin Menderes Belediyesi’nde de yaşandığı ve çalışanların eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Cumaovası A.Ş.’de maaşlar düzensiz

Menderes Belediyesi’nde çalışan işçiler iki ayrı şirket bünyesinde istihdam ediliyor. Cumaovası A.Ş. çatısı altında görev yapan yaklaşık 100–150 işçinin maaşlarının düzensiz ve düşük tutarlarda ödendiği iddia edildi. Bazı çalışanların ise yaklaşık 9 aydır tam maaş alamadığı öne sürüldü.

Personel A.Ş.’de ikramiye sorunu

Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube’ye bağlı Personel A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 750 işçinin maaşlarının da her ay parça parça yatırıldığı ifade edildi. Asıl sorunun ise ikramiye ödemelerinde yaşandığı belirtildi.

İddialara göre Personel A.Ş. çalışanları hak ettikleri 7 ikramiyeden yalnızca 1’ini alabildi. Ödemelerin düzensiz yapıldığı ve bazı çalışanlara öncelik tanındığı ileri sürüldü.

Eylem hazırlığı

Yaşanan ödeme sorunları nedeniyle Menderes Belediyesi çatısı altında çalışan personelin ilerleyen günlerde sendikası ile birlikte eylem kararı alabileceği öğrenildi.