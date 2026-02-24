Son Mühür/ Osman Günden - EGİAD, küresel ölçekte hız kazanan dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimin işgücü piyasalarına etkilerini değerlendirmek amacıyla yürüttüğü Think Tank çalışmaları kapsamında 23 Şubat 2026’da dernek merkezinde bir seminer ve çalıştay gerçekleştirdi.

Programın moderasyonu, akademik ekip adına Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan tarafından yapıldı. Etkinlikte yaratıcı yıkımın İzmir işgücü piyasasına etkileri, dönüşen beceri ihtiyaçları, yapay zekâ ve otomasyonun istihdam yapısına yansımaları ile geleceğin insan kaynağı stratejileri ele alındı.

Sivil toplumdan düşünce kuruluşuna

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, derneğin 35 yıllık geçmişinde yalnızca bir iş dünyası örgütü değil, veri üreten ve politika geliştiren bir akıl merkezi olma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

Özhelvacı, “Bugün 35. yılımıza ulaştığımız bu noktada, sadece bir sivil toplum kuruluşu değil; şehrimizin ve bölgemizin ekonomik dönüşümüne rehberlik eden bir akıl merkezi olma vizyonuyla çalışıyoruz. EGİAD, iş dünyasının yalnızca bugünkü durumunu değil, yarınki varlığını da dert edinmektedir” dedi. Hazırlıkları süren raporun, bilimsel veri üretme ve bölgesel kalkınmaya katkı sunma yaklaşımının önemli bir çıktısı olacağını ifade etti.

“Yaratıcı yıkım” stratejik fırsat

Joseph Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” kavramına değinen Özhelvacı, bu sürecin doğru yönetildiğinde ekonomik yenilenmenin ve inovasyon temelli büyümenin ana motoru olduğunu belirterek, “Yaratıcı yıkım, eskiyen ve verimsiz yapıların yerini daha dinamik ve katma değerli sistemlerin almasıdır. Biz bu süreci bir tehdit değil, doğru yönetildiğinde büyük fırsatlar barındıran bir yeniden doğuş olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ve üçüz dönüşüm etkisi

Etkinlikte yapay zekâ, otomasyon ve yeşil dönüşümün işgücü üzerindeki etkileri veri temelli analizlerle değerlendirildi. Özhelvacı, teknolojik dönüşümün yalnızca üretim biçimlerini değil, beceri setlerini ve rekabet stratejilerini de değiştirdiğini vurgulayarak, “Yapay zekâ ve veri temelli sistemler, sorunları ilk kez ölçülebilir ve yönetilebilir hale getiriyor. Bu dönüşüm, işgücü becerilerinden insan kaynağı stratejilerine kadar her alanı yeniden tanımlayan tarihsel bir kırılmadır” dedi. Think Tank çalışması kapsamında İzmir’e özgü Beceri Açığı Endeksi ile İşgücü ve Beceri Fırsat Atlası hazırlandığı, raporun şehrin gelecekteki insan kaynağı ihtiyaçlarını ortaya koyacağı belirtildi.

Hedef: Yeniden beceri kazandırma üssü

Özhelvacı, İzmir’i yaratıcı yıkım sürecinde risklerle karşı karşıya kalan bir kent değil, stratejik sıçrama yapabilecek bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özellikle NEET olarak tanımlanan gençlerin yeni ekonomiye kazandırılmasının kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Bu dönüşümü İzmir’de bir yeniden beceri kazandırma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Amacımız, ortaya çıkacak beceri açığını doğru politikalarla kapatarak şehrimizi geleceğin işgücü yapısına hazırlamaktır” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu

Raporun sahadan veri toplanarak hazırlandığını belirten Özhelvacı, teknoloji geliştirme bölgeleri, TTO ve TEKMER yöneticileri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra EGİAD üyeleri ve insan kaynakları profesyonellerinin katkılarının alındığını kaydetti.

“İzmir’in geleceğine dair en doğru kararları ancak ortak akıl ile verebiliriz. Bugün ortaya koyulan her görüş, İzmir’in gelecekteki istihdam haritasına konulmuş bir tuğladır” ifadelerini kullandı. Programın kapanışında Think Tank çalışmasını yürüten akademik ekibe teşekkür edilirken, EGİAD’ın bilimsel veri ve politika üretmeye devam edeceği vurgulandı.