Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı evlenme ve boşanma verileri, aile yapısındaki değişimi ortaya koydu. Türkiye genelinde evlenen çift sayısı azalırken boşanmaların artması dikkat çekti.

Veriler, özellikle İzmir’in boşanma hızında Türkiye genelinde ilk sırada yer almasıyla Ege Bölgesi açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye genelinde evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025 yılında 552 bin 237’ye geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,43 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı ise artış gösterdi. 2024 yılında 188 bin 963 olan boşanma sayısı, 2025’te 193 bin 793’e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak kaydedildi.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükselmeye devam ediyor

Veriler, Türkiye’de evlilik yaşının giderek yükseldiğini ortaya koydu.

Erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı: 28,5

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı: 26

Yaş farkı: 2,5 yıl

Evlenme hızında Güneydoğu önde

2025 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Osmaniye ve Şanlıurfa da yüksek evlilik oranlarıyla öne çıktı. Evlenme hızının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Gümüşhane ve Ardahan olarak sıralandı.

Yabancı gelin sayısı yabancı damatların beş katı

Türkiye’de yabancı uyruklularla yapılan evliliklerde dikkat çekici bir fark oluştu.

Yabancı damat sayısı: 5.347 (%1)

Yabancı gelin sayısı: 28.646 (%5,2)

Yabancı damatlar arasında:

Suriyeliler %20,9

Almanlar %18,8

Afganlar %5

Yabancı gelinler arasında:

Suriyeliler %13,8

Özbekler %13,7

Faslılar %9,6

İzmir boşanma hızında Türkiye birincisi

2025 verilerine göre kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir oldu. İzmir’i Antalya ve Denizli izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak ve Bitlis olarak kaydedildi.

Boşanmaların büyük bölümü ilk 10 yılda gerçekleşiyor

2025 yılında gerçekleşen boşanmaların:

%34’ü evliliğin ilk 5 yılında

%20,3’ü ise 6–10 yıl arasında gerçekleşti. Bu tablo, evliliğin ilk yıllarının çiftler açısından en kritik dönem olduğunu ortaya koyuyor.

Çocukların velayeti çoğunlukla anneye veriliyor

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191 bin 371 çocuk velayet kapsamına alındı.

Velayet dağılımı ise şöyle oldu:

Anne: %74,6

Baba: %25,4

Bu oranlar, Türkiye genelinde çocukların bakım sorumluluğunun büyük ölçüde annelerde kaldığını gösteriyor.