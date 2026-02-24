Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Alaattin Yüksel, geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği’nin Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret antlaşmasının Türkiye’yi çok fazla etkileyeceğini vurgulayarak, Türkiye’nin özellikle bu antlaşmalarla ilgili gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Alaattin Yüksel: Hindistan ile rekabet etmemiz çok güç

Türkiye’nin Hindistan ile rekabet etmesinin çok zor olduğunu aktaran Alaattin Yüksel, AB ile Hindistan’ın imzaladığı serbest ticaret antlaşmasının Türkiye açısından çok büyük risk barındırdığını belirterek, “Avrupa Birliği’nin Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri ile yaptığı serbest ticaret antlaşmaları Türkiye’yi çok fazla etkileyecek.

Türkiye ekonomi açısından çok büyük bir risk olarak görüyoruz. Çünkü Hindistan’la yapılan serbest ticaret antlaşmasında bizim Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat kalemleri birbiriyle çok çakışıyor, bu anlamda çok önemli bir durum bu. Hemen hemen 10 sektör sayarsak, bunun sekizi Hindistan’ın çok güçlü olduğu sektörlerdir. Başta tekstil, otomotiv ve çimento olmak üzere birçok sektörde bizim rekabet etmemiz güç olan bir ülkedir Hindistan.” dedi.

“Kapımızda bize çok yakın bir Çin riski var”

Ayrıca, Türkiye’nin AB pazarında Çin’e karşı ciddi pazar kaybettiğini hatırlatan Yüksel, Hindistan’ın Avrupa’ya gelişinin ciddi risk barındırdığının altını çizerek, “Hindistan’ın Avrupa Birliği’yle ihracatı 83 milyar dolar civarında bizim ise 113 milyar dolar civarında, Hindistan’ın Avrupa pazarından aldığı pay yüzde 5’li rakamlarda bu o pazar payının yüzde 10’a iki katına yükseleceğini gösteriyor. Bu Pazar payı bizden gidecek olursa biz bundan çok ciddi etkileneceğiz.

Bizim AB ile yaptığımız ihracatın zaten yüzde 59’u otomobil ve otomobil yan sanayi üzerinedir. Bu sektörde mesela artış gözüküyor, yüzde dokuz civarında bir artış. Ama 97 kalemde Çin’e karşı pazar kaybetmişiz. Yani kapımızda bize çok yakın bir Çin riski var iken, üzerine birde Hindistan Avrupa’ya gelirse bu bizim için çok riskler taşıyan bir durum olacaktır. Buna karşı bir önlem alınabilir. Bir taraftan hükümet cephesinden özellikle Gümrük Birliği üzerine görüşmeler yapılıyor, orada da önümüze gelen bir Güney Kıbrıs meselesi önümüze geliyor.” diye konuştu.

“Çok ciddi önlemler almamız gerekiyor”

Son olarak, Avrupa Birliği’nin ‘Made in Europe’ projesi ile ilgilide önemli değerlendirmelerde bulunan İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel, Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi önlemler alması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bunun dışında birde Made in Europe projesi var. Bu da Avrupa Birliği’nde üretilecek ürünlerin hammadelerinin AB’den temin edilmesi şartı aranacak. Türkiye bunun dışında kalırsa birçok ihracat yaptığımız kalemimiz çok ciddi etkilenecek. Bu konularla ilgili Türkiye’nin bir an önce çok ciddi önlemler alması gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerine değer vermesi, yeni pazarlar bulması gerekiyor.”