Son Mühür/ Emine Kulak- Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu ve Tüm Yerel Sen’de örgütlü olan Buca Belediyesi emekçileri, yedi aydır ödenmeyen toplu iş sözleşmesi (TİS) alacakları için başlattıkları eyleme bugün de devam etti.

Belediye binası içinde alkış ve sloganlarla yürüyen memurlar, “Geliyor geliyor iş bırakma geliyor” sloganı attı. Eylem, belediye binası önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti.

Bekar: Direnmeye değil hak aramaya!

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, eylemin hak arayışı olduğunu vurgulayarak, “Biz direnmeye değil hak aramaya geliyoruz. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Sosyal denge tazminatlarımızı almak için meydanlardayız. 7 aydır ödenmeyen SDT ve 2 yıldır ödenmeyen arazi tazminatlarımız için alanlardayız” dedi.

Özkaya: Yarın iş bırakacağız

Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özkaya ise memurların ekonomik koşullar altında zorlandığını belirterek, “ ülkemizi yönetmeye talip olanların amacı emeğin hakkını korumaktır. Biz burada Buca’da emeğimizin karşılığını alamadık. Meydanlarsa hak hukuk sloganları atanlar bugün emeğimizin karşılığını almamaktayız. Böyle zor süreçlerde geçtiğimiz şu günlerde memurların SDT’sini ödemeyerek açlığa ittiği aşikardır. Sonuç ortada. Herhangi bir adım atılmadı. Bu zamlı ortamda biz memurların da zorluk çektiği unutulmamalıdır. Yönetimin acil ödene takvimini memurlara iletmelidir. Hakkımızı alana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bu geceye kadar ödeme takvimi açıklanmazsa yarın iş bırakacağız” dedi