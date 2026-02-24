Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlıklı Menopoz Okulu” programı çerçevesinde İzmir’de eğitimler başlatıldı. Kent genelindeki 11 Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında kadınlara menopoz sürecini sağlıklı ve bilinçli geçirebilmeleri için kapsamlı bilgi veriliyor. Eğitimler; doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan uzman ekip tarafından yürütülüyor.

“Menopoz doğal bir yaşam dönemi”

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Berkan Sarı, menopozun doğal bir yaşam dönemi olduğunu belirtti. Eğitimlerde sürecin tüm yönleriyle ele alındığını ifade eden Sarı, şunları söyledi: “Menopoz korkutucu bir süreç ve hastalık olarak görünüyor. Bakanlığımız da bu konuda kadınlarımıza eğitim vermek, onları bilinçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmet bilgisini vermek amacıyla bir okul programı oluşturdu. Okulda uzman doktorumuz, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog arkadaşlarımızla menopoz sürecindeki kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Menopozun ne olduğunu, bu süreçte psikolojik olarak, sosyal olarak hangi değişikliklerin görüldüğünü anlatıyoruz.”

“Korkularımı yendim”

Eğitime katılan 42 yaşındaki Hülya Arıcı, aile hekiminin yönlendirmesiyle programa dahil olduğunu belirtti. Eğitimin kendisi için faydalı olduğunu ifade eden Arıcı, “Menopozun önemi ve vücudumuzla ilgili farklılıkları öğrendim. Korkularım vardı, onu yendim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Korkularımızı yenmemizi sağladılar. Mesela menopozun bir hastalık olmadığını, her bayan için bir süreç olduğunu burada öğrendik.” dedi.

58 yaşındaki Selda Özalp ise menopozla ilgili sosyal medyada okuduğu bazı bilgilerin eğitim sayesinde doğru olmadığını fark ettiğini belirtti.