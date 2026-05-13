İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde üç gün boyunca kampüsü adeta bir festivale dönüştüren Bahar Şenliği, öğrencilerin yoğun ilgisini çeken birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu.

Baharın gelişini kutladılar



Amfitiyatroda sahne alan Türk rock müziği gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut; enerjisi, sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran öğrenciler ve mezunlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek baharın gelişini büyük heyecanla kutladı. Çeşitli aktivitelere kadar geniş bir yelpazede sunulan programlar, gençlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.



Şenlik kapsamında gerçekleşen Müzik Festivali'nde Grup Turuncu'nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden çok sesli ‘Popapella pop korosu', Fırat Üniversitesi'nden ‘Perçin' rock topluluğu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden ‘Rock topluluğu' ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ‘Şebnem Ferah Tribute' de sahne alarak gençlere keyifli anlar yaşattı.



Dans Festivali'nde ise birçok üniversitenin dans ekipleri, nefes kesen gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Öğrenci kulüplerinin açtığı stantlar yoğun ilgi görürken, düzenlenen ödüllü yarışmalar ise yaşanan heyecanı artırdı.

Hem geleneksel lezzetleri hem de dünya mutfağından örnekleri tatma imkanı bulan öğrenciler kampüsün farklı noktalarına kurulan yiyecek-içecek alanlarında zengin menü seçeneklerinin tadını çıkarttı.

Konserli kapanış



Dolu Kadehi Ters Tut'un, kapanış konseri gençlerin büyük beğenisini kazanırken, eşsiz performansıyla gençlerin büyük beğenisini kazandı.

