Son Mühür/ Seçil Ünlü - Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçedeki okullarda fiziki koşulların iyileştirilmesi amacıyla sahaya çıktı. Çalışma programı kapsamında okulların ihtiyaçlarına göre dış cephe boyası, iç mekân boyası, asfalt yenileme, budama ve çevre düzenleme uygulamaları yürütüldü.

Boya, asfalt ve çevre düzenlemesi

Çalışmalar kapsamında Nuri Öz İlkokulu’nun dış cephesi, Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’nun koridor ve sınıfları boyandı. Uygulamalarla okul iç mekânlarında daha hijyenik ve sağlıklı kullanım koşulları oluşturuldu.

Sarıkamış İlkokulu bahçesinde asfalt kazıma ve yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen zemin üzerine saha çizimleri uygulanarak basketbol alanı oluşturulması planlandı. Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu bahçesinde ise bordür, parke ve asfalt düzenlemelerini kapsayan uygulamalar programa alındı.

Projesi tamamlanan okullarda uygulama

Tatil süresi boyunca, proje hazırlıkları tamamlanan okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürülmesi planlandı. Program doğrultusunda mümkün olan en fazla sayıda eğitim yapısında fiziki koşulların iyileştirilmesi hedeflendi.

“Eğitimde eşitlik sahaya yansıtıldı”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin “Adil Kent, Eşit Yurttaşlık” ilkesini eğitim alanında da uygulamaya geçirdiğini belirtti. Yarıyıl tatilinde öğrenciler için kültür, atölye ve spor etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Mutlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Çocuklar tatildeyken, boş kalan okullarda fiziki iyileştirme çalışmaları yapıldı. İhtiyacı bulunan çok sayıda okul bulunuyor. Proje proje ilerlenerek olabildiğince fazla okulda eğitim şartlarının güçlendirilmesi amaçlandı.”